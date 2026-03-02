Artvin'de 1. Amatör Lig karşılaşmasında iki takım arasında çıkan gerginlik tribünlere yansıdı. Yaşanan olaylarda stat içerisindeki soyunma odaları ve tuvaletlerde büyük hasar meydana geldi, musluklar sökülürken camlar kırıldı.



1. Amatör Lig'de Kemalpaşaspor ile Borçkaspor arasında oynanan karşılaşma Arhavi Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Maç sırasında sahada başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek oyuncular arasında sözlü atışmaya dönüştü. Hakem ve teknik ekiplerin müdahalesine rağmen tansiyon bir süre düşürülemedi. Gerginliğin artması üzerine olaylar tribünlere ve stat çevresine de yansıdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle stat çevresindeki gerginlik kontrol altına alınarak taraflar dağıtıldı.



Çıkan olaylar sırasında soyunma odaları ve tuvaletlerde maddi hasar oluştuğu, muslukların yerinden söküldüğü ve pencerelerin kırıldığı öğrenildi. Sökülen muslukların saha içerisinden toplandığı belirtildi. Karşılaşma, yaşanan olaylara rağmen Borçkaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Olaylarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.