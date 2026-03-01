Arsenal-Chelsea derbisi saat kaçta? Premier Lig’de heyecan Pazar öğleden sonra zirve yapacak. Arsenal, sahasında Chelsea’yi ağırlayacak. Liam Rosenior yönetiminde çıkış yakalayan Chelsea, uzun süredir yenilmiyor. Ancak bu süreçte onları mağlup etmeyi başaran tek ekip Arsenal olmuştu.

Arsenal-Chelsea maçı canlı anlatım için tıkla...

Londra derbisinde gözler Arsenal ile Chelsea arasında oynanacak mücadelede olacak. Pazar günü gerçekleşecek karşılaşma, iki takımın ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Chelsea, Liam Rosenior yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürmek isterken; Arsenal, rakibini bir kez daha mağlup ederek zirve yarışındaki konumunu sağlamlaştırmayı planlıyor. Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda? sorusunun cevabı merak ediliyor.

ARSENAL-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de Arsenal-Chelsea karşılaşması 19:30'da başlayacak.

ARSENAL-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal FC-Chelsea mücadelesi beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Arsenal FC-Chelsea maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

ARSENAL-CHELSEA MAÇI CANLI TAKİP ET

SAKA OYNAYACAK MI?

Arsenal, Tottenham karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası kısa süreli panik yaşadı. İngiliz yıldız Bukayo Saka, ayak bileğinde burkulma problemi yaşadı. Teknik direktör Mikel Arteta maç sonunda net bir açıklama yapmasa da, oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve derbide forma giyebileceği sinyalini verdi.

Takımda bir diğer gelişme ise Kai Havertz cephesinde yaşanıyor. Alman oyuncunun Cumartesi günü antrenmanlara katılması ve maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak savunmada Ben White'ın sakatlığı sürüyor ve durumu belirsizliğini koruyor. Genç oyuncu Max Dowman ise 21 Yaş Altı takımının hazırlık maçında görev alacağı için hafta sonu kadroda olması beklenmiyor.

CHELSEA'DE EKSİKLER ARTIYOR

Chelsea'de sakatlık listesi de dikkat çekiyor. Marc Cucurella (uyluk) ve Estevao Willian (uyluk) Arsenal deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca Dario Essugo ve Filip Jorgensen'in durumları ise henüz netleşmedi. Londra derbisi öncesi iki takımda da sakatlık ve ceza kaynaklı belirsizlikler dikkat çekerken, teknik heyetlerin son antrenman performanslarına göre nihai kararlarını vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal'in muhtemel ilk 11'i: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Trossard, Gyokeres

Chelsea'nin muhtemel ilk 11'i: Sanchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto, Caicedo, Santos, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro