PSG zirvede farkı açtı!

Ligue 1'de haftanın en kritik maçlarından birinde PSG, deplasmanda Le Havre ile karşı karşıya geldi. Lens'in puan kaybı yaşadığı haftada galibiyet alarak zirvede farkı açmak isteyen Paris temsilcisi, 3 puana Bradley Barcola'nın golü ile uzandı. Yıldız oyuncu, 37. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti. Öte yandan PSG, 79. dakikada ile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte PSG, 57 puana yükseldi. En yakın takipçisi Lens ise 53 puanda kaldı.