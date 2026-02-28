İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City, Leeds United'a konuk oldu. Maçın bir bölümünde futbolcuların oruçlarını açması için karşılaşmaya ara verilirken Pep Guardiola, ev sahibi takımın taraftarlarına oyunun durmasını yuhalamasına tepki gösterdi. İşte o sözler...

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Leed United'a konuk oldu. Mücadelenin bir bölümünde futbolcularının oruçlarını açması için ara verildi. Ev sahibi takımın taraftarlarının oyunun durmasını yuhalamasının ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu davranışa sert bir biçimde tepki gösterdi.

Guardiola maç sonu açıklamasında, ''Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Modern dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Bakın şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne?" ifadelerine yer verdi.