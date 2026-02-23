Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını sezon sonunda İngiliz devinin başına geçmesi beklenen Xabi Alonso'nun yeni takımında ilk olarak milli yıldızı transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Fichajes'in haberine göre, Hollandalı teknik adam Arne Slot ile yollarını ayırması halinde teknik direktörlük görevine efsane futbolcusu Xabi Alonso'yu getirecek.

Alonso, Premier Lig devinin başına geçmesi halinde Liverpool'dan ilk olarak Arda Güler'in transfer edilmesini isteyecek.

Real Madrid'in ise 20 yaşındaki milli yıldızı kolay kolay bırakmak istemediği iddia edildi. Eflatun-beyazlıların Arda için 90 milyon Euro transfer bedeli beklentisi olduğu belirtildi.

Xabi Alonso ile Real Madrid'de kariyer zirvesine çıkan Arda, Alvaro Arbeloa'nın gelişinin ardından forma süresi azalmış ve performansı düşüş yaşamıştı. Arda'ya oldukça güvenen Alonso, Liverpool'da oyununun merkezine yerleştirmeyi hedefliyor.

Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Arda Güler'in Transfermarkt verilerine göre 90 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.

İŞTE O HABER