Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim kolları sıvadı
Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybının ardından kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı lacivertliler kritik Kasımpaşa sınavına flaş bir motivasyonla hazırlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu hayallerini mucizeye bırakan Fenerbahçe'de bozulan moraller, Galatasaray'ın Konya'ya 2-0 yenilmesiyle yerine geldi.
Kanarya, bugün Kasımpaşa'yı mağlup ederse zirve yarışında ezeli rakibiyle puanları eşitleyecek, 7 farklı kazanması halinde ise liderlik koltuğuna oturacak.
Konyaspor - Galatasaray maçının bitişiyle sosyal medya hesaplarından "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız – İnan Fenerbahçe" paylaşımı yapan sarı-lacivertli yönetim, Samandıra'yı da pankartlarla süsledi.
TESİSLERE ASILDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Can Bartu Tesisleri'nde futbolcuların antrenman sahasına doğrudan görebileceği kale arkasındaki duvara büyük harflerle "İnan Fenerbahçe" yazısı asıldı.
Tedesco ve yardımcıları ise "Puanları eşitliyoruz" diyerek takımı mental olarak ayağa kaldırdı.
10 NUMARA ASENSIO
Ligin namağlup takımı Fenerbahçe, 8 haftalık galibiyet hasretini (5M-3B) geçen hafta Karagümrük'ü 3-2 yenerek bitiren Kasımpaşa karşısında kadro kurgusunda revizyon yapacak. Asensio'nun sağ kanattan, on numaraya çekilmesi planlanıyor.
Tedesco böylece hem Kerem hem de Talisca'nın skor katkısını artırmayı hedefliyor. En son 20 Aralık'taki Eyüp maçında 90 dakika forma giyen ancak kas kopması nedeniyle takımdan uzak kalan Levent Mercan'ın da yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE SARI ALARM
Fenerbahçe'de Ederson, Semedo, Mert Müldür, Musaba, Brown ve Kerem Aktürkoğlu bugün sarı kart görürse, Antalya maçında cezalı duruma düşecek.
RAKİPTE 4 TANIDIK İSİM
Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski kaptanı Emre Belözoğlu yaparken, kadrosunda ara transferde sarı-lacivertlilerden aldığı 3 isim forma giyiyor. Cenk Tosun bonservisiyle, İrfan Can Kahveci ve Becao sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya gitmişti.