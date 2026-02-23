Victor Osimhen için bomba iddia! İşte Konyaspor maçında oynamama sebebi
Galatasaray'ın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a mağlubiyetinin ardından gözler Victor Osimhen'e çevrilmişti. Nijeryalı yıldızın Konya'ya götürülmeme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda Konyaspor deplasmanında gelen 2-0'lık yenilgi, maçın skorundan çok kadro tercihleri ve perde arkasındaki gelişmelerle gündeme oturdu.
Özellikle Victor Osimhen'in kadroda yer almaması ve yerine sahaya çıkan Mauro Icardi'nin devre arasında oyundan alınması, camiada çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.
Hürriyet'in haberine göre; yüksek maliyetli transfer olarak takıma katılan Osimhen'in, ocak ve şubat aylarına ait maaş ödemelerini henüz almadığı öğrenildi.
Hafta içinde Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyette etkili bir performans sergileyen Nijeryalı yıldızın, Konya maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi.
Sağ dizinde ağrı hissettiğini ifade eden Osimhen'in, yaklaşan Juventus rövanşını da düşünerek risk almak istemediğini ilettiği aktarıldı.
Bunun üzerine Buruk'un oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmediği, Osimhen'in son idmanda da saha yerine salonda çalıştığı bildirildi.
Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de şans bulan Mauro Icardi'nin ise tam anlamıyla hazır olmadığı ortaya çıktı.
Arjantinli golcünün, karşılaşma öncesindeki son antrenmanı sırt ve boyun bölgesindeki tutulma sebebiyle yarıda bıraktığı ifade edildi.
Zorunlu olarak Konya deplasmanında forma giyen Icardi, fiziksel sıkıntılarının etkisiyle beklentilerin altında kaldı.
Teknik heyet, 45 dakikanın ardından oyuncuyu oyundan alarak ikinci yarıya farklı bir planla başladı.