Tottenham-Arsenal maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'in en kritik haftalarından birinde Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Tottenham, Igor Tudor döneminde yaşadığı kötü gidişe taraftarı önünde son vermek istiyor. 3 maçtır kazanamayan Spurs, Arsenal karşısında moral bulma arayışında. Öte yandan şampiyonluk yarışının favorilerinden Arsenal, Wolverhampton beraberliğiyle beklenmedik bir puan kaybı yaşarken, bu maçı kazanarak çıkış arıyor. Mikel Arteta'nın ekibi, rakibinin kötü gidişinden yararlanıp zirvedeki yerini korumayı planlıyor. Peki, Tottenham-Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?