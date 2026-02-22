Sunderland-Fulham maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Sunderland-Fulham maçı, Premier Lig'de orta sıra mücadelesinin nabzını tutacak. 36 puanla 11. basamakta yer alan Sunderland, Teknik Direktör Regis Le Bris ile birlikte son dönemdeki düşüş trendini kırmayı hedefliyor. Öte yandan 34 puanla 13. sırada bulunan Fulham, Marco Silva'nın liderliğinde 3 maçtır galibiyetle tanışamıyor. Londra ekibi, deplasmanda alacağı kritik bir galibiyetle hem seriye son vermek hem de rakibini geride bırakmak için sahaya çıkacak. Peki, Sunderland-Fulham maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?