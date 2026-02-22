Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'de düşme hattı mücadelesi kızışıyor. Crystal Palace ile Wolverhampton, 27. hafta karşılaşmasında Selhurst Park'ta kozlarını paylaşacak. Oliver Glasner yönetimindeki Palace, 32 puanla 14. sırada yer alıyor ve düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. Ligin son sırasında bulunan Wolverhampton ise deplasmanda alacağı 3 puanla umutlarını canlı tutmak istiyor. Peki, Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?