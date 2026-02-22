Barcelona-Levante maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 25. haftasında Barcelona-Levante maçı, şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek. Real Madrid'in puan kaybetmesinin ardından zirveye yerleşme şansı yakalayan Barcelona, zorlu bir sınav veriyor. Hansi Flick'in öğrencileri, küme düşme hattında mücadele eden Levante karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Katalan ekibinin 61 puana ulaşması ve liderlik koltuğuna oturması için kazanması şart. Futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Barcelona-Levante maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?