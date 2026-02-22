Bundesliga’da küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik Kuzey Derbisi, bu hafta sonu oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, St. Pauli-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte cevabı...

St. Pauli-Werder Bremen maçı saat kaçta? Bundesliga'da küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik Kuzey Derbisi, bu hafta sonu oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde St. Pauli 17 puanla 17. sırada, Werder Bremen ise 19 puanla 16. sırada yer alıyor. Her iki takım da son üç sırada bulunurken, alınacak bir galibiyet küme düşme hattından çıkmak adına büyük önem taşıyor. Bu kritik randevu, Bundesliga'da haftanın en önemli maçlarından biri olarak gösteriliyor. St. Pauli-Werder Bremen maçı detayları ve canlı anlatım linki ASPOR.com'da!

ST. PAULI-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St.Pauli-Werder Bremen maçı, 22 Şubat Pazar günü saat 19.30'da oynanacak.

ST. PAULI-WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

St.Pauli ile Werder Bremen arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

ST. PAULI-WERDER BREMEN MAÇI NASIL İZLENİR?

St Pauli-Werder Bremen maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

