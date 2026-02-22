Heidenheim-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga’da haftanın önemli maçlarından biri futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşmanın ilk 11’leri, canlı skor takibi ve maçın tüm detayları ASPOR.com’da futbolseverlerle paylaşılacak.

Bundesliga'da haftanın önemli maçlarından biri futbolseverlerle buluşuyor. Heidenheim son beş maçta galibiyet alamadı ve 13 puanla 18. sırada yer alıyor. Stuttgart ise 42 puanla 4. sırada bulunuyor. Konuk ekip son maçını kazanmasına rağmen galibiyet serisini devam ettirmekte zorlanıyor. Heidenheim-Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Heidenheim-Stuttgart maçı canlı anlatımı ASPOR.com'da!

HEIDENHEIM-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heidenheim-Stuttgart maçı, 22 Şubat Pazar günü saat 21:30'da oynanacak.

HEIDENHEIM-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim ile Stuttgart arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

