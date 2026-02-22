Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı canlı izle...
Freiburg Mönchengladbach maçı ne zaman? Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı sürüyor. Freiburg ile Borussia Mönchengladbach, saat 17.30'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, lig tablosu açısından kritik bir öneme sahip. Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor.
FREIBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga'da merakla beklenen mücadele bugün oynanacak.
FREIBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
FREIBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?
Freiburg ile Monchengladbach arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Freiburg muhtemel 11'i: Atubolu, Treu, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Osterhage, Beste, Suzuki, Grifo, Matanovic
Borussia Monchengladbach muhtemel 11'i: Nicolas, Scally, Elvedi, Diks, Ullrich, Castrop, Engelhardt, Stoger, Honorat, Tabakovic, Bolin