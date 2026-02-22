Bundesliga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı, futbolseverlerin gündeminde. Mücadele saat 17.30’da başlayacak. “Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı hangi kanalda?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri Bundesliga yayın haklarını elinde bulunduran platformun programında yer alacak.

FREIBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'da merakla beklenen mücadele bugün oynanacak.

FREIBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

FREIBURG-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg ile Monchengladbach arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Freiburg muhtemel 11'i: Atubolu, Treu, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Osterhage, Beste, Suzuki, Grifo, Matanovic

Borussia Monchengladbach muhtemel 11'i: Nicolas, Scally, Elvedi, Diks, Ullrich, Castrop, Engelhardt, Stoger, Honorat, Tabakovic, Bolin