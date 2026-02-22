Roma-Cremonese maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A’da 26. hafta perdesi, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşmayla aralanıyor. Roma, sahasında Cremonese’yi konuk ediyor. Son haftalarda aldığı sürpriz sonuçlarla 4. basamağa kadar gerileyen Roma, Teknik Direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde yeniden ritim bulmanın peşinde. Ligde 16. sırada yer alan Cremonese ise Davide Nicola liderliğinde kötü seriyi sonlandırmayı amaçlıyor. Peki, Roma-Cremonese maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

ROMA-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Roma-Cremonese maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

ROMA-CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Cremonese maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Mancini, Zeki Çelik, Cristante, Pisilli, Rensch, Zaragoza, Pellegrini, Malen

Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella, Djuric, Vardy