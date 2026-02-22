İspanya La Liga Real Madrid, Osasuna deplasmanında 2-1 mağlup oldu ve liderliği riske soktu. Karşılaşmanın ardından AS gazetesi eflatun beyazlı takımın futbolcularını değerlendirdi. İşte Arda Güler'e yapılan yorumlar...

El Sadar'da oynanan karşılaşmada Osasuna, Real Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Pamplona ekibine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Ante Budimir ve 90. dakikada Raul Garcia kaydederken Madird ekibinin tek golü 73. dakikada Vinicius Junior'dan geldi. Bu mağlubiyetle Real Madrid liderlik yarışında Barcelona karşısındaki avantajını kaybetti.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler 82. dakikada süre aldı.

Karşılaşmanın ardından AS Gazetesi'nin Real Madrid oyuncularını değerlendirirken Arda Güler hakkında yazılan yorumlar dikkat çekti.

"DESTEK BULAMADI"



Sağ ayağıyla ceza sahası kenarından muhteşem bir gol atmaya çok yaklaştı, top az farkla auta gitti. Destek bulamadı ve büyük ölçüde etkisizdi. Real Madrid bunu kesinlikle hissetti.

