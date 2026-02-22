Nice-Lorient maçı canlı izlemek için tıkla...
Nice-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusu futbol gündeminde öne çıkıyor. Fransa Ligue 1'de haftanın önemli maçlarından biri Güney Fransa'da oynanacak. Nice, Allianz Riviera'da taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor. Lorient ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin planını yapıyor.
NICE-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nice-Lorient maçı, 22 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:15'te başlayacak.
À l'@AllianzRiviera, à 17h15 👊— OGC Nice (@ogcnice) February 22, 2026
⭢ #ogcnfcl l https://t.co/98iXfNl5Lj pic.twitter.com/rvosUZEEqF
NICE LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?
Nice ile Lorient arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 2 kanalında canlı yayınlanacak.
⚡️ JOUR DE MATCH— FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) February 22, 2026
🆚 OGC Nice
🏟️ Allianz Riviera
⌚️ 17h15
📺 L1+ pic.twitter.com/N5E9CJCVqj
