Fransa Ligue 1’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Nice-Lorient maçı, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Uzun süredir evinde galibiyet alamayan Nice, Pazar günü Allianz Riviera’da Lorient’i konuk edecek.

Nice-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusu futbol gündeminde öne çıkıyor. Fransa Ligue 1'de haftanın önemli maçlarından biri Güney Fransa'da oynanacak. Nice, Allianz Riviera'da taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor. Lorient ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin planını yapıyor.

NICE-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice-Lorient maçı, 22 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:15'te başlayacak.

NICE LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice ile Lorient arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 2 kanalında canlı yayınlanacak.

