CANLI | Nantes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nantes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ligue 1’de haftanın önemli maçlarından biri futbolseverleri bekliyor.

Ligue 1'in önemli karşılaşması Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Ev sahibi Nantes, 14 puanla 17. sırada bulunuyor ve düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir sınava çıkacak. Le Havre ise 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Ligue 1'de haftanın önemli maçlarından biri futbolseverleri bekliyor.

NANTES-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nantes-Le Havre maçı, 22 Şubat Pazar günü saat 19:15'te oynanacak.

NANTES-LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Nantes ile Le Havre arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.

