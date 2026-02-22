Serie A’da 26. hafta heyecanı, alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu bir karşılaşmayla devam ediyor. Genoa ile Torino, puan tablosunda nefes nefese bir yarışın içinde sahaya çıkacak. 27 puanla rakibinin hemen önünde yer alan Genoa, taraftarı önünde galip gelerek düşme hattından uzaklaşmayı ve moral depolamayı hedefliyor. 24 puanlı Torino ise deplasmanda kazanıp dengeleri değiştirme amacında. Peki, Genoa-Torino maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Genoa-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 26. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir mücadeleye sahne olacak. Genoa ile Torino, kritik 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Puan tablosunda birbirine yakın konumda bulunan iki ekip de bu karşılaşmayı bir çıkış fırsatı olarak görüyor. 27 puanla rakibinin bir adım önünde bulunan Genoa, sahasında kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. 24 puanlı Torino ise deplasmanda sürpriz yapıp üst sıralara tırmanmanın peşinde. Peki, Genoa-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENOA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Genoa-Torino maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

GENOA-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Luigi Ferraris'te oynanacak Genoa-Torino maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.