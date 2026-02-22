La Liga'nın 25. haftasında üst sıraları ve düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir randevu var. Celta Vigo, sahasında Mallorca ile kozlarını paylaşacak. Sezonun ikinci yarısında yukarıya çıkma çabası içinde olan Celta Vigo, 37 puanla orta sıralarda yer alırken, Mallorca 24 puanla düşme tehlikesiyle boğuşuyor. İspanya futbolunun bu önemli mücadelesinde her iki takım da galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Peki, Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

CELTA VIGO-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Celta Vigo-Mallorca maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

CELTA VIGO-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Balaidos Stadyumu'nda oynanacak Celta Vigo-Mallorca maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.