Auxerre-Rennes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ligue 1'de düşme hattı mücadelesi veren Auxerre ile Avrupa kupalarını hedefleyen Rennes kozlarını paylaşıyor. Sezonun 23. haftasında oynanacak kritik maçta ev sahibi Auxerre, 17 puanla kümede kalma savaşının tam ortasında. Son haftalarda aldığı sonuçlarla morali yüksek olan Rennes ise 34 puanla ligde yukarı tırmanmaya devam ediyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu mücadelede puan durumu, form grafiği ve kadro durumları dikkat çekiyor. Peki, Auxerre-Rennes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?