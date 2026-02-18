Arsenal 90+4'te yıkıldı!

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta maçında Arsenal deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Lider Arsenal şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip olan maçtan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadelede Arsenal 5. dakikada Saka'nın golüyle öne geçti. Ardından 56. dakikada Hincapie skoru 2-0'a getirdi. Dakikalar 61'i gösterirken Bueno skoru 2-1'e getirdi. Ardından 90+4. dakikada Arsenal'den Calafiori kendi kalesine gol attı. Böylece maç 2-2'lik skorla beraberlikle tamamlandı.

Maçın ardından Arsenal ligde 58 puanla lider konumda bulunuyor. Wolves ise 10 puanla 20. ve son sırada bulunuyor.