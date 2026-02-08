İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, Liverpool deplasmanında 1-0 geri düştüğü karşılaşmada son dakika golüyle 2-1 galip geldi.
Manchester City'nin gollerini 84. dakikada Bernardo Silva ve 90+3. dakikada penaltıdan Erling Haaland kaydetti.
Liverpool'un tek golü ise 74. dakikada Dominik Szoboszlai'den geldi. Szoboszlai 90+13. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle puanını 50'ye çıkaran Manchester City lider Arsenal'i 6 puan geriden takibini sürdürdü. 39 puanda kalan Liverpool ise haftayı 6. sırada tamamladı.