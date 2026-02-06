Serie A'nın kritik düşme mücadelesinde Hellas Verona ile Pisa karşı karşıya geliyor. 14'er puanla düşme hattında yan yana gelen iki takım, sezonun belki de en önemli maçına çıkıyor. Verona, kendi evinde taraftarının desteğiyle kötü gidişata son vermek isterken, Pisa deplasmandan 3 puanla dönüp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı planlıyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu mücadele, Serie A'da haftanın açılış maçı olarak büyük ilgi görüyor. Peki Hellas Verona-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...

Marcantonio Bentegodi Stadyumu'ndaki Hellas Verona-Pisa randevusu, hem teknik heyetler hem de oyuncular için psikolojik bir sınav niteliği taşıyor. Ev sahibi ekip, sezon başından bu yana yaşadığı istikrarsız sonuçları unutturmak ve ligde tutunma direncini göstermek adına sahaya yüksek bir enerjiyle çıkmayı planlıyor. Özellikle savunmadaki basit hataları minimize ederek oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen Verona, hücumda yakalayacağı fırsatları bu kez cömertçe harcamamak niyetinde. Konuk ekip tarafında ise, Serie A'nın zorlu atmosferine alışma sürecinde olan bir kadro yapısı göze çarpıyor. Deplasmanda oynamanın getirdiği dezavantajı disiplinli bir takım savunması ve hızlı kontra ataklarla telafi etmeye çalışacak olan konuk ekip için bu maçtan alınacak her puan altın değerinde. İşte Hellas Verona-Pisa maçı bilgileri...

Hellas Verona-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hellas Verona-Pisa maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Hellas Verona-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 24. hafta açılış maçı olan kritik mücadele, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.