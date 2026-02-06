Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, lig lideri Al Hilal'in Karim Benzema'yı transfer etmesinin ardından PIF'in Al-Hilal'e ayrıcalıklı davrandığını iddia etmişti. Portekizli yıldız, bu transferi protesto etmek adına son olarak ligde oynanan Al Riyadh maçına çıkmama kararı almıştı. Ronaldo ile ilgili yaşanan bu gelişmelerin ardından konuya ilişkin BBC Sport'a konuşan Suudi Arabistan Profesyonel Ligi sözcüsü şu ifadeleri kullandı...

"HER KULÜP AYNI KURALLAR ALTINDADIR"



"Suudi Arabistan Profesyonel Ligi basit bir ilke üzerine kurulmuştur: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir. Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transferler, harcamalar ve stratejiye ilişkin kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak üzere tasarlanmış bir mali çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve, lig genelinde eşit şekilde uygulanır."

"BİR BAŞKA KULÜP ADINA KARARLARI BELİRLEYEMEZ"

"Cristiano, göreve geldiğinden beri Al-Nassr ile tam anlamıyla ilgileniyor ve kulübün büyümesinde ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Herhangi bir elit sporcu gibi, o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey - ne kadar önemli olursa olsun - kendi kulübünün ötesindeki kararları belirleyemez. Son transfer faaliyetleri bu bağımsızlığı açıkça gösteriyor. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Diğeri farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış mali parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı."