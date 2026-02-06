Al Ettifaq-Damac FC maçı Canlı | Saati ve kanal bilgisi!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kritik bir mücadele yaşanacak. Al Ettifaq, kendi sahasında düşme hattındaki Damac FC'yi ağırlıyor. 32 puanla 7. sırada yer alan ev sahibi ekip, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürerek ilk 5'e girmeyi hedefliyor. Dammam temsilcisi, taraftarının desteğiyle bu hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Karşısında ise ligde zor günler geçiren Damac FC bulunuyor. Sadece 12 puanla 15. sırada yer alan konuk ekip, düşme hattıyla arasındaki averaj farkını korumaya çalışıyor. Zorlu deplasmanda alacağı bir puanın bile moral açısından büyük önem taşıdığının farkında olan Damac, sürpriz peşinde koşacak. Maç öncesi tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri haberimizde.