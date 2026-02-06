CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına, Karadeniz derbisine hazır! Fırtına, Karadeniz derbisine hazır! 14:07
Beşiktaş kaleci transferini bitirdi! Beşiktaş kaleci transferini bitirdi! 13:25
İşte G.Saray'ın UEFA kadrosu! İşte G.Saray'ın UEFA kadrosu! 13:15
Yeni transfer ne zaman gelecek! Resmen açıklandı Yeni transfer ne zaman gelecek! Resmen açıklandı 12:46
F.Bahçe'de Yusuf Akçiçek gelişmesi! F.Bahçe'de Yusuf Akçiçek gelişmesi! 12:08
ManU kararını verdi! Onana... ManU kararını verdi! Onana... 11:28
Daha Eski
Beşiktaş'tan Altan Bayındır hamlesi! Beşiktaş'tan Altan Bayındır hamlesi! 10:52
G.Saray'da Noa Lang kararı! G.Saray'da Noa Lang kararı! 10:37
F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi... F.Bahçe'de kırılma anı! Santrfor transferi... 10:17
"İyi bir kumaş olduğu belli" "İyi bir kumaş olduğu belli" 08:58
"Çubukluyu ancak rüyasında görür" "Çubukluyu ancak rüyasında görür" 08:24
Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da! Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da! 08:07
"Geldiğimiz noktayı hayal dahi edemezdim"
İşte G.Saray'ın UEFA kadrosu!
Süper Loto kazanan numaralar 5 Şubat 2026
Crunch nasıl yapılır? | İZLE