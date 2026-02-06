Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray'ın bugün geldiği noktayı ve bundan duyduğu kıvancı "Galatasaray Spor Kulübü 400 milyon Euro'luk bir bütçeyi yönetiyor. 2015 yılında Galatasaray Başkanı olarak bugünü hayal etsem bunu bir rüya olarak kabul ederdim. Böyle bir şey olmaz." sözleri ile ifade etti.

Son dört yılda sponsorlukların gösterdiği artışın altını çizen Galatasaray Başkanı bu konuyla ilgili ise, "Galatasaray bir dünya markası. 2022 yılında 20 milyon euro seviyesinde olan sponsorluk desteği, bu sene itibarıyla 85-90 milyon euro bandına geldi. Bu her iki tarafın memnuniyetini gösteriyor." ifadelerini kullandı.