La Liga'da heyecan yaratan mücadele! Celta Vigo, Balaidos'ta Osasuna'yı ağırlıyor. 33 puanla Avrupa kupalarına göz kırpan ev sahibi ekip, etkileyici hücum futboluyla dikkat çekerken, kendi sahasındaki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Karşısında ise 26 puanla 9. sıradan ilk 7'ye tırmanma hesapları yapan Osasuna var. Deplasmandaki dirençli performansıyla tanınan konuk takım, zorlu Galiçya deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Her iki takım da Avrupa hedefleri doğrultusunda kritik bir virajda. Celta Vigo-Osasuna maçı öncesi merak edilen tüm detaylar, saat bilgisi ve yayın kanalı bilgilerimizde.

Celta Vigo-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Balaídos Stadyumu'ndaki Celta Vigo-Osasuna randevusu, ligin iki disiplinli ve kolektif oyun anlayışını benimseyen ekibini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ekip, özellikle son haftalarda yakaladığı form grafiği ve taraftar desteğiyle maçın favorisi olarak öne çıksa da, savunmadaki bazı bireysel hataları kapatmak için yoğun mesai harcayacak. Hücum hattındaki yaratıcılığıyla rakip savunmanın kilidini açmayı planlayan Celta Vigo, oyunun temposunu maçın başında ele alarak kontrolü elinde tutmak istiyor. Konuk ekip tarafında ise, her zamanki inatçı ve kompakt savunma anlayışıyla rakibini karşılayacak olan bir kurgu bekleniyor. İşte Celta Vigo-Osasuna maçının detayları...

Celta Vigo-Osasuna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celta Vigo-Osasuna maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Celta Vigo-Osasuna MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 23. hafta açılış maçı olan kritik mücadele, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Celta Vigo-Osasuna MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Lopez, Iglesias, Swedberg

Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galan; Moncayola, M Gomez; Munoz, Ruben Garcia, Moro; Budimir