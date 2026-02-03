İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Albacete, kendi evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Önceki turlarda Celta Vigo ve Real Madrid gibi güçlü takımları eleyen Albacete, taraftarının desteğiyle Barcelona'yı da yolcu etmek istiyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise kupada iddialı. Katalanlar, sezon başından beri gösterdikleri performansla favori konumunda. Albacete-Barcelona maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...

Albacete-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Carlos Belmonte'deki tek maçlık eliminasyon mücadelesi için nefesler tutuldu. Ev sahibi ekip, kupada sergilediği inanılmaz direnç ve büyük takımlara karşı kurduğu taktiksel üstünlükle tüm İspanya'nın dikkatini çekmiş durumda. Özellikle taraftarının yaratacağı atmosferi arkasına alarak oyunun temposunu düşürmeyi ve hızlı hücumlarla rakibini avlamayı planlayan yerel temsilci için bu maç kulüp tarihinin en önemli randevularından biri niteliğinde. Konuk ekip tarafında ise teknik heyet, rakiplerinin Real Madrid'i elediği gerçeğini oyuncularına hatırlatarak tam konsantrasyon istiyor. Kadrodaki bazı önemli eksiklere rağmen sahaya süreceği yıldızlarla oyunun hakimiyetini maçın başında ele almayı hedefleyen Katalan devi, sürprize izin vermeden yarı final biletini cebine koymayı amaçlıyor. İşte Albacete-Barcelona maçının detayları...

Albacete-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Albacete-Barcelona maçı 3 Şubat Salı günü Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanacak.

Albacete-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası çeyrek finali kapsamında oynanacak Albacete-Barcelona mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.