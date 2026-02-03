Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 20. haftasında oynadığımız Hesapcom Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.