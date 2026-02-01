İspanya La Liga 22. hafta maçında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı. Ev sahibi ekip, 90+10'da bulduğu gol ile 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve takibini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Real Madrid, İspanya La Liga 22. hafta maçında Rayo Vallecano'yu sahasında 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Vinicius Junior ve 90+10. dakikada Kylian Mbappe (P) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 49. dakikada Jorge de Frutos'tan geldi.

Rayo Vallecano'da 80. dakikada Pathe Ciss ve 90+13. dakikada Pep Chavarria kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktılar.

Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. 77 dakika sahada kalan Güler, çıkarken yerini Rodrygo'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid, 54 puana yükseldi ve 1 puan geriden zirveyi takibini sürdürdü. Rayo Vallecano ise 22 puanda kaldı.