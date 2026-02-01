İngiltere Premier Lig 24. hafta maçında Manchester United sahasında Fulham'ı ağırladı. Kırmızı Şeytanlar, 2-0 öne geçtiği mücadelenin 90+1. dakikasına 2-2 beraberlikle girerken 90+4. dakikada bulduğu gol ile 3-2 kazanarak ligde üst üste 3. maçından da galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

Manchester United, İngiltere Premier Lig 24. hafta maçında Fulham'a karşı sahasında 3-2 galip geldi. Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Casemiro, 56. dakikada Matheus Cunha ve 90+4. dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 85. dakikada Raul Jimenez (P) ve 90+1. dakikada Kevin'dan geldi.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Manchester United, Ruben Amorim'in görevinden ayrılması ve Michael Carrick'in göreve gelmesi sonrası ligde üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar, Fulham galibiyetinden önce sırasıyla 2 dev rakibi olan Manchester City'i 2-0 ve Arsenal'ı 3-2 mağlup etmişti.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United, 41 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu. Fulham ise 34 puanda kaldı.