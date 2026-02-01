Real Betis-Valencia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga’nın 22. haftasında Real Betis ile Valencia, haftanın kritik karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isteyen Real Betis, sahasında kazanarak puanını 35’e yükseltmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmandan üç puan çıkararak alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Valencia ise 23 puanla 15. basamakta bulunuyor. Peki, Real Betis-Valencia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Real Betis-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Betis ile Valencia, önemli bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Real Betis, taraftarı önünde kazanarak puanını 35'e çıkarmayı hedefliyor. Deplasmanda alacağı galibiyetle düşme hattından uzaklaşmayı planlayan Valencia ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Real Betis-Valencia maçının oynanacağı gün, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Real Betis-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL BETIS-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Real Betis-Valencia maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL BETIS-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

La Cartuja'da oynanacak Real Betis-Valencia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.