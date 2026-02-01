Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Zecorner Kayserispor müsabakasının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu. AVAR'da ise Mustafa Savranlar yer alacak.

ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK



Galatasaray ile Zecorner Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.