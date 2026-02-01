Fransa Ligue 1’in 20. haftasında Toulouse ile Auxerre, ligdeki konumlarını doğrudan etkileyecek bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Evinde kazanarak puanını 32’ye yükseltmek ve üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek isteyen Toulouse, sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Deplasmanda alacağı sonuçla kötü gidişatı durdurmayı amaçlayan Auxerre ise düşme hattından uzaklaşma hesapları yapıyor. Peki, Toulouse-Auxerre maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

TOULOUSE-AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak Toulouse-Auxerre maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

TOULOUSE-AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal Stadyumu'nda oynanacak Toulouse-Auxerre maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.