İspanya La Liga’nın 22. haftasında Athletic Bilbao ile Real Sociedad, büyük heyecana sahne olacak bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Evinde kazanarak üst sıralara tırmanmak isteyen Athletic Bilbao, 24 puanla bulunduğu 14. sırayı geride bırakmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda da formunu sürdürmeyi amaçlayan Real Sociedad ise 27 puanla 8. basamaktaki yerini koruma peşinde. Peki, Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

San Mames Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.