Spor yazarları Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş - Tümosan Konyaspor maçını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın savunma hattı sanki 1980'li yılların çağdışı savunma anlayışı gibi... Biraz Emirhan derli toplu o kadar! Yenilen golde Rıdvan amatör futbolcu gibi öne hamle yaptı. Deniz arkasında kaldı hata yaptı Gökhan sarktı ofsaytı bozdu.
Salih'in temposu daha yükselmeli. Yanında Orkun çabaladı, çalıştı, üretti şut attı, pas verdi gol attı attırdı, varını yoğunu ortaya koydu, maçın kahramanı oldu. Geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı. Konyaspor geriye yaslandı. Kalabalık savunma yaparak Muleka ve Kramer ile geçiş aradı ve pozisyonlar buldu. İlk yarıda Beşiktaş ceza alanına üç kez girdiler iki şut var biri gol oldu.
Beşiktaş ikinci yarıya daha organize, istekli ve coşkulu başladı. Karşılıklı ataklarla maçın seyir zevki ve heyecanı yükseldi. Beşiktaş 10 kişi kalmasına ve tribünlerde yönetime karşı esen olumsuz havaya rağmen oyundan hiç düşmedi, hak ettiği üç puanı aldı. Batuhan Kolak'ın faul ve kartlarda ciddi sıkıntıları var. Bir türlü standardı yakalayamadı. Adil ile Mustafa eşleşmesindeki mücadeleleri çözemedi, zorlandı.
Beşiktaş'ın beraberlik golü öncesi Muleka-Toure-Deniz mücadelesinde faul yok devamında Cerny'in golü temiz. Toure'ye gösterdiği sarı hassasiyetini, Adil'e ve Bazoer'e göstermedi, net sarıları atladı. Nihayet 68'de Adil'e doğru bir sarı kart çıktı.
Asllani'ye ciddi faullü oyundan dolayı VAR'dan gelen kırmızı kart doğru. Bu maçın önemini, ekonomik değerini ve Süper Lig'in Sıbyan Mektebi olmadığını birileri bu MHK'ya anlatmalı. Batuhan Kolak'ın buralarda kabul görmesi için daha iki, üç fırın ekmek yemesi lazım. 38 faul, 8 sarı, 1 kırmızı ile maçı tamamlayabildi.
SİNAN VARDAR - KAPTAN DÜMENE GEÇTİ
Tribündeki boşluklar, aslında söylenecek çok da fazla bir şeyin kalmadığını işaret ediyor. Herhalde bu aylarda Beşiktaş tarihinde bu denli boş tribünlere pek rastlanmamıştır. Bu konudaki görüşlerimi hafta içi kaleme alacağım yazıda daha detaylı şekilde ele alacağım.
Eyüpspor maçında yaşanan beklenmedik puan kaybı, haklı olarak tepkilere yol açmıştı. Trabzonspor'un bu hafta berabere kaldığı haftada Beşiktaş'ın kazanarak, her zaman söylediğim gibi, Avrupa potasından kopmaması gerekiyordu. Devre arasında birçok oyuncuyla yollar ayrılırken, şu ana kadar doğrudan kadroya etki edecek bir transfer yapılmadı. Buna rağmen Kartal Kayra Yılmaz-Orkun Kökçü orta saha ikilisini Beşiktaş adına beğeniyorum.
Geçen gün yazımda da bahsetmiştim; Beşiktaş'ın orta sahası çok kırılgan. Konyaspor üç pasla golü buldu, orta saha çok çabuk geçiliyor. Asisti Beşiktaş'ın gönderdiği Muleka'nın yapması işin ayrı bir ironisi. Konyaspor, baskıyı üzerine çekip kanat oyuncularını arkaya kaçırmayı maçın başından beri denedi ve bu planla golü buldu.
Golün ardından tribünlerde tepkiler devam etti. Bu tip maçlarda gole erken reaksiyon vermek büyük önem taşıyor. Beşiktaş, 1-1'i erken bularak oyuna tutundu. Golden sonra siyah beyazlılar baskısını artırdı, pozisyonlar yakalamaya çalıştı ancak ilk yarı beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş ikinci yarıya tek kale başladı ve oyunu Konyaspor yarı sahasına yıktı. Konyaspor ise kendi yarı sahasında hızlı kontra ataklarla çıkmaya çalıştı. Bir süre sonra Konyaspor baskıyı kırdı ve tehlikeli ataklar bulmaya başladı. Salih Uçan ve Mustafa'nın yerine Ndidi ile Rashica oyuna dahil oldu.
Dakikalar 77'yi gösterdiğinde Orkun Kökçü, geçen haftanın ardından bu hafta da ağları havalandırdı. Kritik bir anda gelen bu golle, yazının başlığında da belirttiğim gibi, kaptan dümene geçti. Beşiktaş, geçen haftaki beraberliğin ardından üç puanı hanesine yazdırdı. Elbette hem saha içinde hem de saha dışında konuşulacak çok konu var. Bu yazımı maça ayırdığım için; hafta içi Serdal Adalı'nın basın toplantısı, maçta Ersin Destanoğlu'nun yuhalanması, tribünlerden yükselen "istifa" sesleri ve camianın genel tepkilerine ayrıca değineceğim.
TURGAY DEMİR - PROTESTO YAĞMURU
Umutla beklenen ara transferde de kadrosundaki eksiklikleri tamamlamaktan uzak kalan Beşiktaş Konyaspor karşısında üç puanı alırken tribünler sahadaki skordan bağımsız, maç boyu yönetimi protesto ettiler. Yönetim dışında tepki gösterilen bir kişi daha vardı ki, o da yaptığı hatayla Deniz Türünç'ün gol atmasını kolaylaştıran kaleci Ersin'di. Aslında buradan başlamalıyız belki de…
Sergen Yalçın, hangi akla hizmet, Mert Günok gibi bir tecrübeyi gönderip Beşiktaş kalesinde Ersin'i tek bıraktı anlayan varsa beri gelsin… Ersin doğal yetenek ama asla teknik bir kaleci değil… İki arkadaşının markajındaki Deniz'in ayaklarına yattığı anda arkasındaki koca kalenin boş kalacağını bile düşünemiyor vesselam…
Beşiktaş maç boyu hem topun, hem de oyunun sahibiydi… Dinmek bilmeyen bir kazanma iştahıyla oynadılar ve yedikleri gole rağmen mücadeleden bir an olsun vazgeçmediler. Tribünler protesto ettikçe takım gayrete geldi.
Takımın mücadele azmi gelecekle ilgili umut verici olsa da oyunun kırılma anlarında yine sürekli bir şeyler ters gitti ya da eksik kaldı. Bu da, kadro yetersizliğinin daha doğrusu kalite yetersizliğinin en sağlam göstergesiydi. Yeni transfer Asllani az zamanda çok şey yaptı… Beş dakika sahada kalan Arnavut futbolcu harika bir ortayla galibiyet golünün asistini yaparken, sert faulüyle de oyundan atılmayı başardı…