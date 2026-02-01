Lyon-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 20. haftasında Lyon ile Lille, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Paulo Fonseca yönetiminde evinde üst üste beşinci galibiyetini hedefleyen Lyon, form grafiğini yükselterek puanını 40’a çıkarmak istiyor. Bruno Genesio’nun çalıştırdığı Lille ise deplasmanda kötü seriye son verip, rakibinin 4 puan gerisinden zirve takibini sürdürmenin peşinde. Peki, Lyon-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?