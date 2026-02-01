Como-Atalanta maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 23. haftasında Como ile Atalanta, Avrupa hedefi yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ligde üst sıraları zorlayan iki ekip de üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Cesc Fàbregas yönetimindeki Como, 40 puanla 6. sıradaki yerini korumayı amaçlarken; 35 puanla 7. basamakta bulunan Atalanta ise bu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın peşinde. Peki, Como-Atalanta maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?