Cremonese-Inter maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 23. haftasında Cremonese ile Inter, haftanın öne çıkan karşılaşmalarından birine imza atacak. Cristian Chivu yönetiminde liderlik koltuğunda oturan Inter, son haftalarda kazanamayan rakibi karşısında hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Milan ile puan farkını 8’e yükseltmeyi amaçlayan siyah-mavililerde, Hakan Çalhanoğlu’nun sahada olup olmayacağı maç öncesinin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, Cremonese-Inter maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?