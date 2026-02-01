İtalya Serie A’nın 23. haftasında Parma ile Juventus, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde karşı karşıya gelecek. Luciano Spalletti yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen Juventus, zorlu deplasmanda üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşmesiyle Türk futbolseverlerin de radarına giren siyah-beyazlılarda, sahaya çıkacak ilk 11 büyük merak konusu. Kenan Yıldız’ın performansı ise maç öncesinde öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Peki, Parma-Juventus maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

PARMA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında oynanacak Parma-Juventus maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

PARMA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ennio Tardini'de oynanacak Parma-Juventus maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PARMA-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Parma: Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valenti; Ondrejka; Pellegrino

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Kenan Yıldız; David