Premier Lig'in 24. haftasında Wolverhampton, kendi sahasında Bournemouth'u ağırlıyor. Ligde son sırada yer alan ve sadece 8 puan toplayan ev sahibi Wolves, küme düşme hattından 17 puan uzakta bulunuyor ve sezonun geri kalanında hayati önem taşıyan bir galibiyet peşinde. Bournemouth ise 30 puanla 13. sırada konumlanmış durumda ve son haftalarda Liverpool ile Tottenham gibi dev takımlara karşı aldığı sürpriz galibiyetlerle formda. Andoni Iraola yönetimindeki ekip, teknik adamın Premier Lig'deki 100. maçında deplasman performansını artırmayı hedefliyor. İşte maç bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Wolverhampton-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Molineux Stadyumu'ndaki Wolverhampton-Bournemouth mücadelesi, kağıt üzerinde favorisi net görünse de iki ekibin de içinde bulunduğu farklı psikolojik durumlar nedeniyle sürprizlere gebe bir atmosfer vaat ediyor. Ev sahibi ekip, ligde kalma umutlarının matematiksel olarak azaldığı bu dönemde taraftarı önünde prestij ve direnç göstermek adına sahaya çıkarken, savunma hattındaki önemli eksikliklerin yarattığı boşluğu kolektif bir yardımlaşma ile kapatmaya çalışacak. Konuk ekip ise, sezon genelindeki başarılı performansını deplasman maçlarına yansıtmakta zorlanmasına rağmen, son haftalarda dev rakiplerine karşı sergilediği inatçı futbolu bu kez ligin sonuncusuna karşı bir dominasyona dönüştürmek niyetinde. Özellikle maçın son bölümlerinde artan temposuyla bilinen deplasman ekibi, ev sahibinin maçın ilerleyen dakikalarında düşen konsantrasyonunu değerlendirerek sonuca gitmeyi planlıyor. Peki Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolverhampton-Bournemouth maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Molineux Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Wolverhampton-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Wolverhampton-Bournemouth mücaelesi, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolverhampton-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Arokodare

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson