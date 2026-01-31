Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! Paris FC, bugün kendi evinde şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Ligde 14. sırada yer alan ve küme düşme tehdidiyle boğuşan Paris FC, taraftarının desteğiyle dev rakibine karşı tarihi bir galibiyet peşinde. 38 puanla 3. sırada bulunan Marsilya ise lider PSG'nin 10 puan gerisinde ve her puan kritik önemde. Roberto De Zerbi yönetimindeki konuk ekip, zirve yarışında kalmak için bu zorlu deplasmanı mutlaka kazanmak istiyor. 20 puanlı Paris FC'nin savunma stratejisi mi galip gelecek, yoksa Marsilya'nın yıldız kadrosu mu fark yaratacak? İşte maçın saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Paris FC-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Charlety Stadyumu'ndaki Paris FC-Marsilya mücadelesi, teknik direktörlerin taktiksel hamlelerinin ve sahadaki disiplinin maçın kaderini belirleyeceği bir 90 dakika vaat ediyor. Ev sahibi ekip, sezon başından bu yana iç sahada sergilediği inatçı savunma anlayışını bu maçta da sürdürerek, ligin en etkili hücum hatlarından birine sahip olan rakibini durdurmayı planlıyor; özellikle son haftalarda yaşanan sakatlık problemlerine rağmen kolektif oyuna güvenen başkent temsilcisi için her puan altın değerinde. Konuk ekip tarafında ise moral seviyesi oldukça yüksek; son dönemde yakalanan galibiyet serisi ve deplasman maçlarındaki yüksek skor üretme kapasitesi takımı favori konumuna getiriyor. Orta sahadaki oyun hakimiyetini erken dakikalarda eline alarak rakip savunmanın direncini kırmak isteyen deplasman ekibi, savunmadaki bazı cezalı isimlerin eksikliğini hücumdaki etkinliğiyle kapatarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Paris FC-Marsilya maçının detayları...

Paris FC-Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris FC-Marsilya maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Charlety Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Paris FC-Marsilya MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak Paris FC-Marsilya mücaelesi, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Paris FC-Marsilya MUHTEMEL 11'LER

Paris FC: Trapp; Traore, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui; Kebbal, Munetsi, Camara, Gory; Krasso

Marsilya: Rulli; Balerdi, Aguerd, Medina; Weah, Hojbjerg, O'Riley, Paixao; Nwaneri, Greenwood; Gouiri