Ara transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların hücuma takviye için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür için Alman ekibine resmi teklifini ilettiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Son olarak İtalya'dan Kristjan Asllani'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Beşiktaş, bir sonraki transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, 20 yaşındaki Mert Kömür için Augsburg'a 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Sky Sport'ta yer alan habere göre Augsburg, St. Pauli maçının ardından Beşiktaş'ın sunduğu teklifi değerlendirmeye alacak.

20 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra santrfor ve merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. Almanya U21 Milli Takımı oyuncusu olan Mert, bu sezon Augsburg forması ile Bundesliga'da 17 karşılaşmada boy gösterdi ve 2 gol/3 asist katkısı sundu.