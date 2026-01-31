Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı öğrenilen Sidiki Cherif, kendisini sarı-lacivertli ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak için İstanbul'a gelecek. Cherif için planlanan uçuş zamanı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Ara transfer perdesinin kapanmasına günler kala hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 9 numara takviyesi için gündemine Sidiki Cherif'i almıştı. Fransız futbolcunun formasını giydiği Angers ile görüşmeler sürerken dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilere müjdeli haberi verdi. Taraflar, transfer görüşmelerinde tam anlaşma sağladı. Yetenekli oyuncunun bu gece ilerleyen saatlerde İstanbul'a seyahati ayarlandı. Sağlık kontrollerinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Cherif için 4 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Fransız santrforun sözleşmesinde 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus bulunacak.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif'in 23.45'te İstanbul'da olacağı öğrenildi.

