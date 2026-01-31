Elche-Barcelona CANLI MAÇ İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da zirve yarışı kızışıyor! 52 puanla lider Barcelona, deplasmanda Elche deplasmanına çıkıyor. Real Madrid'in sadece 1 puan gerisinde olan Hansi Flick yönetimindeki Barça, şampiyonluk yolunda kritik bir sınava giriyor. Ev sahibi Elche ise son 11 maçın sadece birinde yenildiği evinde sürpriz peşinde. 24 puanla 12. sırada yer alan takım, güçlü rakibine karşı puan kaybettirmek için sahaya çıkacak. Zirve mücadelesinde her puan altın değerinde olan Barcelona için kayıpsız geçilmesi gereken maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Elche-Barcelona maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...