İtalya Kupası’nda son 16 turu heyecanı, Fiorentina ile Como arasında oynanacak kritik mücadeleyle yaşanacak. Tek maç eleme usulüne göre sahne alacak karşılaşmada iki takım da çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Ligde istediği sonuçları alamayan Fiorentina, kupada moral bulmayı amaçlarken; sezon boyunca yükselen grafiğiyle dikkat çeken Como ise bu performansını kupa maçına da yansıtmak istiyor. Peki, Fiorentina-Como maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Fiorentina-Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina ile Como, çeyrek final bileti için karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik mücadelede iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Ligde beklentilerin gerisinde kalan Fiorentina, kupayı telafi fırsatı olarak görürken; sezon boyunca dikkat çeken bir performans sergileyen Como ise bu çıkışını kupa arenasına taşımayı hedefliyor. Peki, Fiorentina-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTINA-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Fiorentina-Como maçı 27 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

FIORENTINA-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Artemio Franchi'de oynanacak Fiorentina-Como maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIORENTINA-COMO MAÇI CANLI İZLE

FIORENTINA-COMO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fiorentina: De Gea; Kouadio, Pongracic, Ranieri, Fortini; Mandragora, Nicolussi Caviglia; Solomon, Brescianini, Harrison; Piccoli

Como: Butez; Van Der Brempt, Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Baturina, Addai; Rodriguez