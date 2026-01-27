St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga’da 19. haftada St. Pauli ile RB Leipzig, önemli bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Alexander Blessin’in ekibi, düşme potasından uzaklaşma hedefiyle güçlü rakibi karşısında sahaya çıkacak. Zorlu deplasmana konuk olacak RB Leipzig ise kazanarak üst sıralardaki yarışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, St. Pauli–RB Leipzig maçının tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merakla araştırıyor. Peki, St. Pauli-RB Leipzig maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?