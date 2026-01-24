Bundesliga'nın 18. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Ligin son sırasında yer alan Mainz 05, kendi evinde Wolfsburg'u ağırlayarak küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkıyor. Sadece 12 puanla dipte mücadele eden ev sahibi ekip, son haftalarda savunmada yaşadığı sorunları çözerek taraftarı önünde galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Karşısında ise 19 puanla 12. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma hayali kuran Wolfsburg var. Deplasmanda etkili futbol oynayan konuk ekip, 3 puanla sıralamada yukarı tırmanmayı planlıyor. Mainz için kalma mücadelesi, Wolfsburg için ise Avrupa yolculuğu söz konusu. Peki Mainz 05-Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte maçın canlı yayın detayları ve takımların son durumu...

MEWA Arena'daki Mainz-Wolfsburg mücadelesi, her iki takımın da son dönemdeki savunma problemleri nedeniyle gollü bir maça aday. Ev sahibi Mainz 05, ligde çıktığı son maçlarda dirençli bir görüntü çizse de galibiyete ulaşmakta zorlanıyor. Özellikle iç sahada alınan sonuçlar taraftarı tatmin etmezken, hücum hattındaki bitiricilik sorunu teknik heyeti düşündürüyor. Konuk ekip Wolfsburg cephesinde ise kaptan Maximilian Arnold'un kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olması orta saha kurgusunda önemli bir eksiklik yaratıyor. Ayrıca Joakim Maehle ve Jonas Wind gibi as oyuncuların sakatlıkları Wolfsburg'un elini zorlaştırsa da, Patrick Wimmer ve Lovro Majer gibi yetenekler hücumdaki en büyük tehditler olacak. İki takım arasındaki tarihi rekabette beraberliklerin ağırlıkta olması, bu 90 dakikanın da büyük bir taktik savaşına sahne olacağını gösteriyor. İşte Mainz 05-Wolfsburg maçının detayları...

Mainz 05-Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mainz 05-Wolfsburg maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. MEWA Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Mainz 05-Wolfsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Mainz 05-Wolfsburg mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mainz 05-Wolfsburg MUHTEMEL 11'LER

Mainz 05: Batz; Kohr, Bell, Potulski; Da Costa, Sano, Amiri, Widmer; Nebel, Lee; Tietz

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Souza, Gerhardt; Eriksen, Majer, Wimmer; Amoura

