Serie A'nın 22. haftasında Como, kendi sahasında Torino'yu konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi yarışında 6. sıraya yükselen ve 37 puana ulaşan Como'nun, Lazio deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından morali yerinde. Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı ekip, iç sahada alacağı bir galibiyetle Avrupa hayalini güçlendirmeyi planlıyor. Karşı tarafta ise 23 puanla 14. sırada yer alan Torino, küme düşme hattından uzaklaşmak için puan arayışında. Marco Baroni yönetimindeki takım, son haftalarda yaşadığı performans dalgalanmalarına rağmen deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. İtalya Serie A'da heyecan dolu Como-Torino mücadelesinin tüm detayları, maç saati ve canlı yayın bilgileri haberimizde...

Como-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki Como-Torino maçı, her iki takımın da taktiksel disipliniyle ön plana çıktığı bir 90 dakikaya aday görünürken; ev sahibi Como, özellikle orta sahadaki yaratıcı gücü Nico Paz ve forvet hattındaki etkili ismi Anastasios Douvikas ile rakip savunmayı aşmaya çalışacak. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın kısa paslara dayalı oyun anlayışı Como'yu ligin en çok topa sahip olan ekiplerinden biri yaparken, sakatlıkları süren Alvaro Morata ve Goldaniga'nın yokluğunda savunma dengesini korumak ev sahibi için en büyük test olacak. Konuk ekip Torino cephesinde ise sakatlık krizi teknik heyetin elini bir hayli zorlaştırıyor; orta sahanın kilit ismi Ilic ve savunmanın tecrübeli ismi Masina'nın eksiklikleri Marco Baroni'yi rotasyonda kısıtlıyor. Torino'nun deplasmanlarda sergilediği katı savunma anlayışı, Como'nun akışkan hücum hattına karşı maçın anahtar noktası olacak. İşte Como-Torino maçının canlı yayın bilgileri...

Como-Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Torino maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Como-Torino MAÇI HANGİ KANALDA?

Como-Torino maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Como-Torino MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Baturina

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata